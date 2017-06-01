Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании 225-ФЗ от 27.07.2010 для нужд ООО «РВК-Воронеж»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705134964 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании 225-ФЗ от 27.07.2010 для нужд ООО «РВК-Воронеж» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Запрос предложений

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