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Номер извещения
31705134964
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на основании 225-ФЗ от 27.07.2010 для нужд ООО «РВК-Воронеж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тройнина Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Закупки и тендеры Услуги по страхованию морского, воздушного, космического и прочих видов транспорта
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 17:30 GMT +301.06.2017 17:3001.06.2017 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134964Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объектеВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 17:3001.06.2017 17:3001.06.2017 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705134964Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объектеВоронеж
Подведение итогов не позднее
01.08.2017 12:0001.08.2017 12:0001.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134964Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объектеВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Начальная цена
273 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
65
65.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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