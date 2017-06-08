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Номер извещения
ГП705871
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка круглого сортового металлопроката марок стали ХН35ВТ, 38ХН3МФА, 20Х13,30Х13 для проектов АЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 09:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Darya.Zavodchikova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Заводчикова Дарья Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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Закупка круглого сортового металлопроката марок стали ХН35ВТ, 38ХН3МФА, 20Х13,30Х13 для проектов АЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 12:00 GMT +308.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705871Дата и время окончания срока приема заявок Закупка круглого сортового металлопроката марок стали ХН35ВТ, 38ХН3МФА, 20Х13,30Х13 для проектов АЭССанкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 12:0008.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705871Дата и время вскрытия заявок Закупка круглого сортового металлопроката марок стали ХН35ВТ, 38ХН3МФА, 20Х13,30Х13 для проектов АЭССанкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка круглого сортового металлопроката марок стали ХН35ВТ, 38ХН3МФА, 20Х13,30Х13 для проектов АЭС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка проката желаемый срок поставки 30.08.2017 г
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
28.99.99.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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