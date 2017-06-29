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Номер извещения
ГП705872
Уникальный номер закупки
85
Наименование закупки
Аукцион на повышение - смешанный лом и отходы черных металлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 09:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
906-80-80372
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
allayarova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Низаева Алия Аликовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Смешанный лом и отходы черных металлов (5А, 12А, 17А-22А)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2017 11:00 GMT +329.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705872Дата и время окончания срока приема заявок Смешанный лом и отходы черных металлов (5А, 12А, 17А-22А)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2017 11:0029.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705872Дата окончания срока рассмотрения заявок Смешанный лом и отходы черных металлов (5А, 12А, 17А-22А)Екатеринбург
Дата и время проведения
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705872Дата и время проведения Смешанный лом и отходы черных металлов (5А, 12А, 17А-22А)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
06.07.2017 12:3006.07.2017 12:3006.07.2017 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705872Подведение итогов не позднее Смешанный лом и отходы черных металлов (5А, 12А, 17А-22А)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Смешанный лом и отходы черных металлов (5А, 12А, 17А-22А)
Начальная цена
9 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер.Хибиногорский, д.33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
38.32.22.130
38.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
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