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    Главная / Торги / Поставка необходимого программного обеспечения в ООО «ГЭС Поволжье»

    Поставка необходимого программного обеспечения в ООО «ГЭС Поволжье»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.07.2014 12:0016.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407465Дата и время окончания срока приема заявок Поставка необходимого программного обеспечения в ООО «ГЭС Поволжье»АстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407465

    Уникальный номер закупки

    101

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка необходимого программного обеспечения в ООО «ГЭС Поволжье»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2177

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    r.suleimanov@astrakhan.gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сулейманов Рустам Фатихович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области фотографии

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка необходимого программного обеспечения в ООО «ГЭС Поволжье»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.07.2014 12:00 GMT +316.07.2014 12:0016.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407465Дата и время окончания срока приема заявок Поставка необходимого программного обеспечения в ООО «ГЭС Поволжье»Астрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    16.07.2014 12:0016.07.2014 12:0016.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407465Дата и время вскрытия заявок Поставка необходимого программного обеспечения в ООО «ГЭС Поволжье»Астрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.201416.07.2014 15:0016.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407465Подведение итогов не позднее Поставка необходимого программного обеспечения в ООО «ГЭС Поволжье»Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка необходимого программного обеспечения в ООО «ГЭС Поволжье»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Приложению №5 к Извещению о проведении запроса котировок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложению №5 к Извещению о проведении запроса котировокРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложению №5 к Извещению о проведении запроса котировок
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.84

    Предоставление прочих услуг

    Документация лота

    извещение

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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