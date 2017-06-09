ОЗП-036-ТМЦ-17 Поставка пожарных гидрантов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» в 2017 году

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных. Срок поставки: в течение 2017 года по дополнительным уточненным заявкам (Отгрузочным разнарядкам). В течение 30 дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке