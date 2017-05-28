поставка и установка цифровых тахографов их гарантийное и техническое обслуживание и изготовление карт водителя для филиала №6 АО «ГК «Северавтодор»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705134872 Уникальный номер закупки 19-6 Номер закупки Наименование закупки поставка и установка цифровых тахографов их гарантийное и техническое обслуживание и изготовление карт водителя для филиала №6 АО «ГК «Северавтодор» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР

Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР Юридический адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5, Почтовый адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5 Контактный телефон +7 34676 2-89-36 Факс +7 3462 22-51-82 Адрес электронной почты Fil6@severavtodor.ru Ф.И.О. контактного лица Рогов Александр Николаевич Место рассмотрения предложений Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, п. Электросети Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее Ключевые слова:

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