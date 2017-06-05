ОЗЦ-021-ИП-17 на право заключения договора на оказание услуг по оформлению земельных участков, подготовке технических планов по объектам, постановка на кадастровый учет и регистрация в собственность объектов ООО «Тюмень Водоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705134380 Уникальный номер закупки ОЗЦ-021-ИП-17 Номер закупки Наименование закупки ОЗЦ-021-ИП-17 на право заключения договора на оказание услуг по оформлению земельных участков, подготовке технических планов по объектам, постановка на кадастровый учет и регистрация в собственность объектов ООО «Тюмень Водоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, - Почтовый адрес 625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31 Контактный телефон +7 3452 54-09-24 Факс +7 3452 54-09-24 доб. 1219 Адрес электронной почты t.kuznecova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Кузнецова Татьяна Владимировна Место рассмотрения предложений г. Тюмень Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru