www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705134380
Уникальный номер закупки
ОЗЦ-021-ИП-17
Наименование закупки
ОЗЦ-021-ИП-17 на право заключения договора на оказание услуг по оформлению земельных участков, подготовке технических планов по объектам, постановка на кадастровый учет и регистрация в собственность объектов ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 07:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-24
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
t.kuznecova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оформлению земельных участков, подготовке технических планов по объектам, постановка на кадастровый учет и регистрация в собственность объектов ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134380Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по оформлению земельных участков, подготовке технических планов по объектам, постановка на кадастровый учет и регистрация в собственность объектов ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705134380Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по оформлению земельных участков, подготовке технических планов по объектам, постановка на кадастровый учет и регистрация в собственность объектов ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.07.201706.07.2017 12:0006.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134380Подведение итогов не позднее оказание услуг по оформлению земельных участков, подготовке технических планов по объектам, постановка на кадастровый учет и регистрация в собственность объектов ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оформлению земельных участков, подготовке технических планов по объектам, постановка на кадастровый учет и регистрация в собственность объектов ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
705 277,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложениями №2.1, №2.2 к договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, определяется отдельно по каждому объекту.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
71.12.3
71.12.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.