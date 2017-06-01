Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету в течение 10 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, акта выполненных работ (ф.№КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затратах (ф.№КС-3) при наличии счет-фактуры, установленной формы, отвечающей требованиям ст.169 НК РФ. Датой выполнения работ является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком. Сроки выполнения Работ: 20.09.2017 г.