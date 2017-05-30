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    Главная / Торги / Запрос на поставку поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплект

    Запрос на поставку поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплект

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 05:0030.05.2017 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплектЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705865

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос на поставку поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплект

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 07:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос на поставку

    эскизы поковок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-54

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Darya.Masharova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Машарова Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплект

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 05:00 GMT +330.05.2017 05:0030.05.2017 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплектЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 05:0030.05.2017 05:0030.05.2017 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705865Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплектЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2017 05:0015.07.2017 05:0015.07.2017 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705865Подведение итогов не позднее Поставка поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплектЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201715.07.2017 05:0015.07.2017 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705865Подведение итогов не позднее Поставка поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплектЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплект

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с запросом

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "Уралхиммаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик осуществляет поставку товара Покупателю Договор в редакции АО "Уралхиммаш"
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    25.50.11.110

    Услуги по ковке металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поковки"

    Кол-во: 6

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    Прием заявок:
    21.12.2022 22:00(GMT+03:00)
    120 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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