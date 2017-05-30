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Номер извещения
ГП705865
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос на поставку поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплект
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 07:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-54
Факс
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Адрес электронной почты
Darya.Masharova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Машарова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплект
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 05:00 GMT +330.05.2017 05:0030.05.2017 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплектЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 05:0030.05.2017 05:0030.05.2017 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705865Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплектЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.07.2017 05:0015.07.2017 05:0015.07.2017 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705865Подведение итогов не позднее Поставка поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплектЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка поковок для заказа 2045.254, 5-6 комплект
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с запросом
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "Уралхиммаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
25.50.11.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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