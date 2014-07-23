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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП407464
Уникальный номер закупки
31
Наименование закупки
Закупка инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.07.2014 13:30 GMT +323.07.2014 13:3023.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407464Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструментаОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
23.07.2014 13:3023.07.2014 13:3023.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407464Дата и время вскрытия заявок Закупка инструментаОдинцово
Подведение итогов не позднее
24.07.2014 16:3024.07.2014 16:3024.07.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407464Подведение итогов не позднее Закупка инструментаОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка инструмента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Год выпуска продукции - не ранее 2014 года. Наличие у Поставщика паспорта и гарантийного талона. Полное соответствие поставляемой продукции требованиям ГОСТ и техническому заданию Срок поставки продукции - июль-август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке должна быть включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр.39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
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