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Номер извещения
31705134372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запчастей и агрегатов к АТС и ДСМ для Филиала № 7 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»*.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 07:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 908 887-03-35
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil7-ogm@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудык Виктор Анатольевич
Место рассмотрения предложений
628183, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г.Нягань, ул.Южная-1, 2 этаж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей и агрегатов к АТС и ДСМ для Филиала №7 Акционерного общества "Государственная компания "Северавтодор"*.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 07:00 GMT +301.06.2017 07:0001.06.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей и агрегатов к АТС и ДСМ для Филиала №7 Акционерного общества "Государственная компания "Северавтодор"*. 628183, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г.Нягань, ул.Южная-1, 2 этаж
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 07:3001.06.2017 07:3001.06.2017 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705134372Дата и время вскрытия заявок Поставка запчастей и агрегатов к АТС и ДСМ для Филиала №7 Акционерного общества "Государственная компания "Северавтодор"*. 628183, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г.Нягань, ул.Южная-1, 2 этаж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 07:0002.06.2017 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134372Подведение итогов не позднее Поставка запчастей и агрегатов к АТС и ДСМ для Филиала №7 Акционерного общества "Государственная компания "Северавтодор"*. 628183, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г.Нягань, ул.Южная-1, 2 этаж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей и агрегатов к АТС и ДСМ для Филиала №7 Акционерного общества "Государственная компания "Северавтодор"*.
Начальная цена
283 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
45.3
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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