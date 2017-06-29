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Номер извещения
31705134298
Уникальный номер закупки
203/2017-ОАЭФ
Наименование закупки
На право заключения договора поставки продуктов питания быстрого приготовления в ассортименте (г. Хабаровск)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 07:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ткаченко Зоя Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания быстрого приготовления в ассортименте (г. Хабаровск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2017 11:00 GMT +329.06.2017 11:0029.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134298Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания быстрого приготовления в ассортименте (г. Хабаровск) Хабаровск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.06.2017 04:3030.06.2017 04:3030.06.2017 04:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705134298Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продуктов питания быстрого приготовления в ассортименте (г. Хабаровск) Хабаровск
Дата и время проведения
03.07.2017 09:0003.07.2017 09:0003.07.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705134298Дата и время проведения Поставка продуктов питания быстрого приготовления в ассортименте (г. Хабаровск) Хабаровск
Подведение итогов не позднее
04.07.2017 05:0004.07.2017 05:0004.07.2017 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134298Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания быстрого приготовления в ассортименте (г. Хабаровск) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания быстрого приготовления в ассортименте (г. Хабаровск)
Начальная цена
2 590 752,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объекты ТБО АО «Военторг-Восток», расположенные в г. ХабаровскеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.89.19
10.89
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 105600
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