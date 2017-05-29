"Приобретение зап.частей для ДВС на бульдозер D-375"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель оплачивает единовременно 100 % от цены поставляемого Товара (партии Товара) по истечении 30 календарных дней с даты приемки Покупателем Товара по количеству и качеству и подписания товарной накладной по форме (ТОРГ-12). Стоимость поставки включить в стоимость Товара.