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Номер извещения
ГП705861
Уникальный номер закупки
10611,12593,12972,13339,9482,9494,11476
Наименование закупки
Трубный прокат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 05:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-56
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
andriyanov@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андриянов Виталий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Поставка металлопроката для АО "ГОК "Денисовский" и АО "ГОК Инаглинский"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 17:00 GMT +325.05.2017 17:0025.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705861Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката для АО "ГОК "Денисовский" и АО "ГОК Инаглинский"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 17:0025.05.2017 17:0025.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705861Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката для АО "ГОК "Денисовский" и АО "ГОК Инаглинский"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 12:0031.05.2017 12:0031.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705861Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката для АО "ГОК "Денисовский" и АО "ГОК Инаглинский"Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для АО "ГОК "Денисовский" и АО "ГОК Инаглинский"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявки во вложении
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
24.34
24.33
24.32
24.31
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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