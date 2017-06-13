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Номер извещения
31705134806
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка легкового автомобиля для нужд ОАО «Монерон»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 09:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86
Почтовый адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86
Контактный телефон
+7 4242 72-34-54
Факс
Адрес электронной почты
moneron08@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логачев Олег Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86, приемная
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Право заключения договора на поставку легкового автомобиля для нужд ОАО "Монерон"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 01:00 GMT +313.06.2017 01:0013.06.2017 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134806Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора на поставку легкового автомобиля для нужд ОАО "Монерон"Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86, приемная
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.06.2017 15:0014.06.2017 15:0014.06.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705134806Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора на поставку легкового автомобиля для нужд ОАО "Монерон"Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86, приемная
Дата и время проведения
15.06.2017 09:0015.06.2017 09:0015.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705134806Дата и время проведения право заключения договора на поставку легкового автомобиля для нужд ОАО "Монерон"Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86, приемная
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 15:0019.06.2017 15:0019.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134806Подведение итогов не позднее право заключения договора на поставку легкового автомобиля для нужд ОАО "Монерон"Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86, приемная
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201719.06.2017 15:0019.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134806Подведение итогов не позднее право заключения договора на поставку легкового автомобиля для нужд ОАО "Монерон"Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86, приемная
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку легкового автомобиля для нужд ОАО "Монерон"
Начальная цена
780 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договор
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договорРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 86
29.10.2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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