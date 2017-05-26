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    Главная / Торги / запасные части для Komatsu WA 600-6 (оригинальные запчасти)

    запасные части для Komatsu WA 600-6 (оригинальные запчасти)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705858Дата и время окончания срока приема заявок поставка запчастей для Komatsu WA 600-6МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705858

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запасные части для Komatsu WA 600-6 (оригинальные запчасти)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 03:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    заявка 12705

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-55

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    vodopjanov@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Водопьянов Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины прочие для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходные, для грунта, минералов или руд (включая бульдозеры, одноковшовые экскаваторы и дорожные катки)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для Komatsu WA 600-6

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705858Подведение итогов не позднее поставка запчастей для Komatsu WA 600-6Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для Komatsu WA 600-6

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка ТМЦ в г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель оплачивает единовременно 100 % от цены поставляемого Товара (партии Товара) по истечении 30 календарных дней с даты приемки Покупателем Товара по количеству и качеству и подписания товарной накладной по форме (ТОРГ-12). Стоимость поставки включить в стоимость Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.2

    Производство прочих машин для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходных, для грунта, минералов или руд

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "запчасти для Komatsu WA 600-6"

    Кол-во: 0

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