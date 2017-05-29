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    Главная / Торги / На право заключения договора поставки комплектующих для системы цифрового видеонаблюдения

    На право заключения договора поставки комплектующих для системы цифрового видеонаблюдения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134091Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для системы цифрового видеонаблюдения ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705134091

    Уникальный номер закупки

    194/2017-ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора поставки комплектующих для системы цифрового видеонаблюдения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 03:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация № 194/2017-ЗК

    Извещение о внесении изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткаченко Зоя Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Приборы оптические и фотографическое оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих для системы цифрового видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 11:00 GMT +329.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134091Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих для системы цифрового видеонаблюдения Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 11:0029.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705134091Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих для системы цифрового видеонаблюдения Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201730.05.2017 05:0030.05.2017 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134091Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих для системы цифрового видеонаблюдения Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для системы цифрового видеонаблюдения

    Начальная цена

    676 394,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Покупатель, на основании выставленного Поставщиком счета, осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарных накладных, составленных по форме ТОРГ – 12 (УПД), при условии получения Покупателем надлежаще оформленных счетов-фактур, товарных накладных (ТОРГ-12) или УПД. В случае приемки Товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ - 12 и счет – фактуры/УПД).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    26.70.13

    Видеокамеры цифровые

    Классификатор ОКВЭД2

    26.70

    Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка комплектующих для системы цифрового видеонаблюдения "

    Кол-во: 33

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