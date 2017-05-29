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    Главная / Торги / Закупка стропов для ТУБ "Дефендер" для ООО "МРТС ЗАПАД"

    Закупка стропов для ТУБ "Дефендер" для ООО "МРТС ЗАПАД"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 17:5129.05.2017 17:51Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705855Дата и время окончания срока приема заявок Закупка стропов для ТУБ "Дефендер" для ООО "МРТС ЗАПАД"КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705855

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка стропов для ТУБ "Дефендер" для ООО "МРТС ЗАПАД"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2017 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТС ЗАПАД
    Все закупки и тендеры МРТС ЗАПАД

    Юридический адрес

    236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18

    Почтовый адрес

    236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18

    Контактный телефон

    +7 818 229-56-50 доб. 309

    Факс

    +7 818 229-56-50

    Адрес электронной почты

    innamrts@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Погодина Инна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская Область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка стропов для ТУБ "Дефендер" для ООО "МРТС ЗАПАД"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 18:0014.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705855Подведение итогов не позднее Закупка стропов для ТУБ "Дефендер" для ООО "МРТС ЗАПАД"Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка стропов для ТУБ "Дефендер" для ООО "МРТС ЗАПАД"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    место поставки -п.Пионерский, Калининградская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50% предоплата, 50% по факту поставки в течение 10(десяти) рабочих дней с даты поставки Продукции и получения Покупателем оригиналов документов в соответствии с проектом договора либо отсрочка платежа (указать в КП)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС ЗАПАД
    Все закупки и тендеры МРТС ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18

    Классификатор ОКПД2

    13.94

    Канаты, веревки, шпагат и сети

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВК ОЦИНКОВАННАЯ (ВЕТВЬ КАНАТНАЯ (ВПЛЕТЕНЫ КОУШИ)) ЗАВТУЛИВАНИЕ ДИАМЕР 10мм ДЛИНА 4200мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Строп цепной 4СЦ, г/п 17,0т, длина 7000мм, ц. 16мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шнур полипропиленовый диаметр 4мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 4"

    "Шнур полипропиленовый диаметр 3мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "ВК ОЦИНКОВАННАЯ (ВЕТВЬ КАНАТНАЯ (ВПЛЕТЕНЫ КОУШИ)) ЗАВТУЛИВАНИЕДИАМЕР 6мм ДЛИНА 3180мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ВК ОЦИНКОВАННАЯ (ВЕТВЬ КАНАТНАЯ (ВПЛЕТЕНЫ КОУШИ)) ЗАВТУЛИВАНИЕДИАМЕР 6мм ДЛИНА 5150мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 7"

    "ВК ОЦИНКОВАННАЯ (ВЕТВЬ КАНАТНАЯ (ВПЛЕТЕНЫ КОУШИ)) ЗАВТУЛИВАНИЕ ДИАМЕР 10мм ДЛИНА 10600мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "ВК ОЦИНКОВАННАЯ (ВЕТВЬ КАНАТНАЯ (ВПЛЕТЕНЫ КОУШИ)) ЗАВТУЛИВАНИЕДИАМЕР 10мм ДЛИНА 4580мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "ВК ОЦИНКОВАННАЯ (ВЕТВЬ КАНАТНАЯ (ВПЛЕТЕНЫ КОУШИ)) ЗАВТУЛИВАНИЕДИАМЕР 10мм ДЛИНА 13550мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Строп цепной 4СЦ, г/п 26,5т, длина 7000мм, ц. 20мм (+4 крюка-укоротителя)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "УСК1 (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ТИП 1 (ПЕТЛЕВОЙ)) грузоподъемность 3.2т длина 6м"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "УСК1 (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ТИП 1 (ПЕТЛЕВОЙ)) грузоподъемность 5т длина 6м"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "УСК1 (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ТИП 1 (ПЕТЛЕВОЙ)) грузоподъемность 8т длина 6м"

    Кол-во: 8

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