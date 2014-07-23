Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Год выпуска продукции - не ранее 2014 года. Наличие у Поставщика паспорта и гарантийного талона. Полное соответствие поставляемой продукции требованиям ГОСТ и техническому заданию Срок поставки продукции - июль-август 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке должна быть включена в стоимость продукции