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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705853
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда бульдозера тяжелого класса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2017 10:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-80
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
rudakova@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудакова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда техники (тяжелый бульдозер) с экипажем
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда техники (тяжелый бульдозер) с экипажем
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 (два)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РСаха (Якутия), МО «Нерюнгринский район», 55км от г.Нерюнгри на север (ГОК «Инаглинский»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
71.32.10.110
42.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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