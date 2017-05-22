Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия: 100%-Отсрочка платежа. Доставка товара по указанному адресу. Продавец гарантирует исключение поставок Товара из неблагополучных по АЧС (африканской чуме свиней) регионов, а также транзита Товара через такие регионы и использования транспорта, зарегистрированного в таких регионах. Поставка - июнь 2017 года.