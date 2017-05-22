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Номер извещения
ГП705852
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка сахара
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 18:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70143
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
i.blazhievskaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блажиевская Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Сахар-песок, ГОСТ 21-94, в п/п мешках по 50 кг. Объём 100 тонн. Поставка в июне 2017 г. Сопроводительные документы: качественное удостоверение и сертификат соответствия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 15:00 GMT +322.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705852Дата и время окончания срока приема заявок Сахар-песок, ГОСТ 21-94, в п/п мешках по 50 кг. Объём 100 тонн. Поставка в июне 2017 г. Сопроводительные документы: качественное удостоверение и сертификат соответствияБелгород
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 15:0022.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705852Дата и время вскрытия заявок Сахар-песок, ГОСТ 21-94, в п/п мешках по 50 кг. Объём 100 тонн. Поставка в июне 2017 г. Сопроводительные документы: качественное удостоверение и сертификат соответствияБелгород
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 16:0031.05.2017 16:0031.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705852Подведение итогов не позднее Сахар-песок, ГОСТ 21-94, в п/п мешках по 50 кг. Объём 100 тонн. Поставка в июне 2017 г. Сопроводительные документы: качественное удостоверение и сертификат соответствияБелгород
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 16:0031.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705852Подведение итогов не позднее Сахар-песок, ГОСТ 21-94, в п/п мешках по 50 кг. Объём 100 тонн. Поставка в июне 2017 г. Сопроводительные документы: качественное удостоверение и сертификат соответствияБелгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сахар-песок, ГОСТ 21-94, в п/п мешках по 50 кг. Объём 100 тонн. Поставка в июне 2017 г. Сопроводительные документы: качественное удостоверение и сертификат соответствия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка по трем заводам: 1. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25. 2. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 3. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
1542020
52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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