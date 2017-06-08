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Номер извещения
ГП705851
Уникальный номер закупки
140-Т-2017
Наименование закупки
Тендер 140-Т-2017 на оказание услуг по проведению внутритрубной диагностики газопровода внешнего транспорта Самбургского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3353
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барабаш Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению внутритрубной диагностики газопровода внешнего транспорта Самбургского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 21:00 GMT +308.06.2017 21:0008.06.2017 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705851Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению внутритрубной диагностики газопровода внешнего транспорта Самбургского НГКМНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 21:0008.06.2017 21:0008.06.2017 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705851Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению внутритрубной диагностики газопровода внешнего транспорта Самбургского НГКМНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
24.07.2017 16:0024.07.2017 16:0024.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705851Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению внутритрубной диагностики газопровода внешнего транспорта Самбургского НГКМНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению внутритрубной диагностики газопровода внешнего транспорта Самбургского НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06.10.10.100
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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