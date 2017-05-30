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Номер извещения
31705133096
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение детских путевок в ДОЛ «Восток» (Семеновский район) для детей работников ПАО «НМЗ» на 2017 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-80-39
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@jscnmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бушуй Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
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Приобретение путевок в ДОЛ "Восток" для детей работников ПАО "НМЗ" на 2017 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 18:00 GMT +330.05.2017 18:0030.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705133096Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение путевок в ДОЛ "Восток" для детей работников ПАО "НМЗ" на 2017 годг. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 18:0030.05.2017 18:0030.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705133096Дата и время вскрытия заявок Приобретение путевок в ДОЛ "Восток" для детей работников ПАО "НМЗ" на 2017 годг. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение путевок в ДОЛ "Восток" для детей работников ПАО "НМЗ" на 2017 год
Начальная цена
1 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» документации запроса котировок.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
86.90.19
86.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45
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