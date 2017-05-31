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Номер извещения
31705133136
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка компьютерного оборудования, программного обеспечения и комплектующих изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,
Почтовый адрес
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1
Контактный телефон
+7 495 647-01-66 доб. 613
Факс
+7 495 917-37-43
Адрес электронной почты
yusipova@promtehaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсипова Елена Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерного оборудования, программного обеспечения и комплектующих изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 10:00 GMT +331.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705133136Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования, программного обеспечения и комплектующих изделий Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705133136Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного оборудования, программного обеспечения и комплектующих изделий Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного оборудования, программного обеспечения и комплектующих изделий
Начальная цена
14 031 442,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
701 572,13 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект. Наименование поставляемого технологического оборудования и требования к нему представлены в разделе 5 документации запроса котировок «Техническая часть»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Старокоптевский переулок, владение 8, строение 1-4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
Все закупки и тендеры АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
Адрес местонахождения
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,
105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1
26.20.1
26.20
Документация лота
Кол-во: 1
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