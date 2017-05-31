"Поставка компьютерного оборудования, программного обеспечения и комплектующих изделий "

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата поставленного Технологического оборудования осуществляется в следующем порядке: Покупатель перечисляет на счет Продавца авансовый платеж в размере 30 (Тридцати) процентов от цены Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Остальные 70 (Семьдесят) процентов Покупатель перечисляет в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) и предоставления Продавцом всех документов, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, на основании выставленного Продавцом счета.