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Номер извещения
ГП705842
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Набор плоскопараллельных концевых мер длины №8 кл.2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2
Почтовый адрес
141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2
Контактный телефон
+7 496 217-20-91
Факс
+7 496 777-79-58
Адрес электронной почты
StolupinaUA@dmzdubna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Столупина Юлия Анатольена
Место рассмотрения предложений
Дубна
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Набор плоскопараллельных концевых мер длины №8 кл.2 по ГОСТ 9038-90
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705842Дата и время окончания срока приема заявок Набор плоскопараллельных концевых мер длины №8 кл.2 по ГОСТ 9038-90Дубна
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705842Дата и время вскрытия заявок Набор плоскопараллельных концевых мер длины №8 кл.2 по ГОСТ 9038-90Дубна
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 14:0023.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705842Подведение итогов не позднее Набор плоскопараллельных концевых мер длины №8 кл.2 по ГОСТ 9038-90Дубна
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Набор плоскопараллельных концевых мер длины №8 кл.2 по ГОСТ 9038-90
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Набор плоскопараллельных концевых мер длины №8 кл.2 - 1шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Отгрузка осуществляется силами поставщика по адресу: г. Дубна Московская область, ул. Жуковского, дом 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
Адрес местонахождения
141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2
33.20.33.180
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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