Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Общий срок выполнения работ 60 календарных дней, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №364/165-2017 о проведении запроса котировок). Оплата Работ по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ путем перечисления денежных средств в сумме Общей стоимости Работ на расчетный счет Подрядчика.