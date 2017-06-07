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    Главная / Торги / Право заключения Договора на выполнение работ по демонтажу технологического оборудования цеха 042, входящего в состав опасных производственных объектов (ОПО) «Цех литейных чёрных металлов» на объекте АО «ГОЗ».

    Право заключения Договора на выполнение работ по демонтажу технологического оборудования цеха 042, входящего в состав опасных производственных объектов (ОПО) «Цех литейных чёрных металлов» на объекте АО «ГОЗ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132901Дата и время окончания срока приема заявок Работы по демонтажу технологического оборудования цеха 042, входящего в состав опасных производственных объектов "Цех литейных черных металлов" на объекте АО "ГОЗ" по адресу: СПб, пр. Обуховской обороны, д. 120, цех № 042, лит. "Н" Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705132901

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения Договора на выполнение работ по демонтажу технологического оборудования цеха 042, входящего в состав опасных производственных объектов (ОПО) «Цех литейных чёрных металлов» на объекте АО «ГОЗ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Лист изменений

    Изменения в извещении

    Приложение №2 к извещению

    Изменения в извещении

    Извещение ред. 3

    Документация в том числе проект договора ред. 3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по демонтажу технологического оборудования цеха 042, входящего в состав опасных производственных объектов "Цех литейных черных металлов" на объекте АО "ГОЗ" по адресу: СПб, пр. Обуховской обороны, д. 120, цех № 042, лит. "Н"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 10:00 GMT +307.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132901Дата и время окончания срока приема заявок Работы по демонтажу технологического оборудования цеха 042, входящего в состав опасных производственных объектов "Цех литейных черных металлов" на объекте АО "ГОЗ" по адресу: СПб, пр. Обуховской обороны, д. 120, цех № 042, лит. "Н" Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 10:0007.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132901Дата и время вскрытия заявок Работы по демонтажу технологического оборудования цеха 042, входящего в состав опасных производственных объектов "Цех литейных черных металлов" на объекте АО "ГОЗ" по адресу: СПб, пр. Обуховской обороны, д. 120, цех № 042, лит. "Н" Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201703.07.2017 23:5903.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132901Подведение итогов не позднее Работы по демонтажу технологического оборудования цеха 042, входящего в состав опасных производственных объектов "Цех литейных черных металлов" на объекте АО "ГОЗ" по адресу: СПб, пр. Обуховской обороны, д. 120, цех № 042, лит. "Н" Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по демонтажу технологического оборудования цеха 042, входящего в состав опасных производственных объектов "Цех литейных черных металлов" на объекте АО "ГОЗ" по адресу: СПб, пр. Обуховской обороны, д. 120, цех № 042, лит. "Н"

    Начальная цена

    30 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    600 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    600 000,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по демонтажу технологического оборудования цеха 042, входящего в состав опасных производственных объектов (ОПО) «Цех литейных чёрных металлов» на объекте АО «ГОЗ», объем и виды работ определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 364/165-2017 о проведении запроса котировок).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Общий срок выполнения работ 60 календарных дней, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №364/165-2017 о проведении запроса котировок). Оплата Работ по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ путем перечисления денежных средств в сумме Общей стоимости Работ на расчетный счет Подрядчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    41.20.4

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    71

    Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по демонтажу технологического оборудования цеха 042, входящего в состав опасных производственных объектов "Цех литейных черных металлов" на объекте АО "ГОЗ" по адресу: СПб, пр. Обуховской обороны, д. 120, цех № 042, лит. "Н" "

    Кол-во: 30000000

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