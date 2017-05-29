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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку страховочного троса

    Запрос предложений на поставку страховочного троса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705839Дата и время окончания срока приема заявок Поставка страховочного тросаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705839

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку страховочного троса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение страховочный трос 19 05 2017

    Чертеж страховочного троса

    Чертеж скоба

    Канат NWR6 6x36WS-IWRC

    Канат информация 360 6х36WS-IWRC sZ Galv 1960

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sergey.Rozhdestvenskiy@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рождественский Сергей Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка страховочного троса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705839Дата и время окончания срока приема заявок Поставка страховочного тросаКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705839Дата и время вскрытия заявок Поставка страховочного тросаКолпино

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705839Подведение итогов не позднее Поставка страховочного тросаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705839Подведение итогов не позднее Поставка страховочного тросаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка страховочного троса

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.390

    Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страховочный трос"

    Кол-во: 30

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