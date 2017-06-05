Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок изготовления и поставки Товара 70 календарный дней с момента направления Покупателем заявки Поставщику в письменной форме (по факсу или электронной почте), в соответствии с проектом соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению №334/036-2017 о проведении запроса котировок). Оплата Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после осуществления поставки.