Поставка установки автоматической прихватки крышек к металлокерамическим корпусам

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

По настоящему договору Заказчик имеет право перечислить аванс.Окончательный расчет Заказчик производит по окончании поставки оборудования, проведения пуско-наладочных работ, обучения персонала Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении пуско-наладочных работ.Сроки (периоды) поставки: не более 21 недели с момента заключения договора. Досрочная поставка допускается.