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Номер извещения
31401323920
Уникальный номер закупки
20-2014
Наименование закупки
Поставка установки автоматической прихватки крышек к металлокерамическим корпусам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2014 13:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394033, Воронежская область, , Воронеж, Старых Большевиков, 5
Почтовый адрес
394033, Воронежская область, , Воронеж, Старых Большевиков, 5
Контактный телефон
+7 473 280-22-99
Факс
+7 473 226-20-35
Адрес электронной почты
konkurs@niiet.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колядинцев Геннадий Вячеславович
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 5
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка установки автоматической прихватки крышек к металлокерамическим корпусам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2014 10:00 GMT +318.07.2014 10:0018.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401323920Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки автоматической прихватки крышек к металлокерамическим корпусамг. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 5
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2014 10:3018.07.2014 10:3018.07.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401323920Дата и время вскрытия заявок Поставка установки автоматической прихватки крышек к металлокерамическим корпусамг. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки автоматической прихватки крышек к металлокерамическим корпусам
Начальная цена
13 258 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место передачи: город Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394033, Воронежская область, , Воронеж, Старых Большевиков, 5
Отсутствуют
51.65.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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