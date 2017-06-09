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Номер извещения
31705132297
Уникальный номер закупки
182/47-2017
Наименование закупки
Покупка сетевого оборудования (закупка осуществляется АО «ОКБ «Новатор» у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 15:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
7-343-216224
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132297Дата и время окончания срока приема заявок Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствамиЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705132297Дата окончания срока рассмотрения заявок Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствамиЕкатеринбург
Дата и время проведения
16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705132297Дата и время проведения Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствамиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 13:0016.06.2017 13:0016.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132297Подведение итогов не позднее Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствамиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
Начальная цена
60 073,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
65 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Активное сетевое оборудование в количестве 125 штук. Наименование, количество и характеристики товара определены Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик обязуется своими силами либо с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
26.30.11
46.52.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 125
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