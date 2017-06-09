Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Первый платёж в размере 10% цены Договора, в том числе НДС 18%, осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента заключения Договора на основании выставленного счета. Второй платеж в размере 90% цены Договора, в том числе НДС 18%, осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания акта выполненных работ на основании выставленного счета. Оплата авансового платежа и расчета по Договору производится платежными поручениями Заказчика на основании выставленного Подрядчиком счета. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Обязательства по платежам считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Обеспечение работников необходимой спецодеждой, инструментами и техникой осуществляет Подрядчик. Подрядчик обязуется сдать результат работ Заказчику в установленный срок. Подрядчик обязуется привлекать для выполнения работ по настоящему Договору только граждан Российской Федерации. Работа на предприятии с пропускным режимом с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.). Подрядчик имеет право самостоятельно определять способы выполнения работ. Заказчик обязуется в течение трех дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении отступления от норм, ухудшающего качество работы или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком. В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999 года приемка выполненных работ оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2). На основании данных акта о приемке выполненных работ заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).