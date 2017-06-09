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    Главная / Торги / «Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 ПАО «НПО «Стрела».

    «Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 ПАО «НПО «Стрела».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132337Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705132337

    Уникальный номер закупки

    32-229-2017/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 ПАО «НПО «Стрела».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 15:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Проект Договора

    Проект Договора Word

    Локальная смета

    Дефектная ведомость

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132337Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.06.2017 18:0019.06.2017 18:0019.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705132337Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 Тула

    Дата и время проведения

    20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705132337Дата и время проведения Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 Тула

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 11:0026.06.2017 11:0026.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132337Подведение итогов не позднее Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 11:0026.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132337Подведение итогов не позднее Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2

    Начальная цена

    2 514 308,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекту Договора, дефектной ведомости № 25 от 18.11.2016 г., локальной смете № 93-2017.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. М. Горького, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Первый платёж в размере 10% цены Договора, в том числе НДС 18%, осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней, с момента заключения Договора на основании выставленного счета. Второй платеж в размере 90% цены Договора, в том числе НДС 18%, осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания акта выполненных работ на основании выставленного счета. Оплата авансового платежа и расчета по Договору производится платежными поручениями Заказчика на основании выставленного Подрядчиком счета. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Обязательства по платежам считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Обеспечение работников необходимой спецодеждой, инструментами и техникой осуществляет Подрядчик. Подрядчик обязуется сдать результат работ Заказчику в установленный срок. Подрядчик обязуется привлекать для выполнения работ по настоящему Договору только граждан Российской Федерации. Работа на предприятии с пропускным режимом с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.). Подрядчик имеет право самостоятельно определять способы выполнения работ. Заказчик обязуется в течение трех дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении отступления от норм, ухудшающего качество работы или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком. В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999 года приемка выполненных работ оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2). На основании данных акта о приемке выполненных работ заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.12.11

    Работы земляные; работы по расчистке территории

    Классификатор ОКВЭД2

    43.12.3

    Производство земляных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 "

    Кол-во: 1

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