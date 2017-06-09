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Номер извещения
31705132337
Уникальный номер закупки
32-229-2017/А
Наименование закупки
«Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 ПАО «НПО «Стрела».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132337Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.2017 18:0019.06.2017 18:0019.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705132337Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 Тула
Дата и время проведения
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705132337Дата и время проведения Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 Тула
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 11:0026.06.2017 11:0026.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132337Подведение итогов не позднее Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2 Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение комплексных работ по ремонту, расчистке, удалению растительности, отсыпке щебнем в зоне отчуждения площадок № 1, 2
Начальная цена
2 514 308,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно проекту Договора, дефектной ведомости № 25 от 18.11.2016 г., локальной смете № 93-2017.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула, ул. М. Горького, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
43.12.11
43.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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