Проведение "Психологического тренинга мотивации "Поверь в себя" для инвалидов молодого возраста в рамках организации мероприятий по социально-психологической реабилитации для инвалидов молодого возраста", для государственного казенного учреждения Самарской области "Центр занятости населения городского округа Тольятти" 0142200001321008887

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0142200001321008887 Уникальный номер закупки 0142200001321008887 Номер закупки Наименование закупки Проведение "Психологического тренинга мотивации "Поверь в себя" для инвалидов молодого возраста в рамках организации мероприятий по социально-психологической реабилитации для инвалидов молодого возраста", для государственного казенного учреждения Самарской области "Центр занятости населения городского округа Тольятти" 0142200001321008887 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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