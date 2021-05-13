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Номер извещения
0142200001321008887
Уникальный номер закупки
0142200001321008887
Наименование закупки
Проведение "Психологического тренинга мотивации "Поверь в себя" для инвалидов молодого возраста в рамках организации мероприятий по социально-психологической реабилитации для инвалидов молодого возраста", для государственного казенного учреждения Самарской области "Центр занятости населения городского округа Тольятти" 0142200001321008887
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
27.04.2021 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Проведение "Психологического тренинга мотивации "Поверь в себя" для инвалидов молодого возраста в рамках организации мероприятий по социально-психологической реабилитации для инвалидов молодого возраста", для государственного казенного учреждения Самарской области "Центр занятости населения городского округа Тольятти"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001321008887Подведение итогов не позднее Проведение "Психологического тренинга мотивации "Поверь в себя" для инвалидов молодого возраста в рамках организации мероприятий по социально-психологической реабилитации для инвалидов молодого возраста", для государственного казенного учреждения Самарской области "Центр занятости населения городского округа Тольятти"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение "Психологического тренинга мотивации "Поверь в себя" для инвалидов молодого возраста в рамках организации мероприятий по социально-психологической реабилитации для инвалидов молодого возраста", для государственного казенного учреждения Самарской области "Центр занятости населения городского округа Тольятти"
Начальная цена
114 574,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов