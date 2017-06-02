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    Главная / Торги / Ультразвуковой дефектоскоп

    Ультразвуковой дефектоскоп

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705831Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ультразвукового дефектоскопаДубнаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705831

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ультразвуковой дефектоскоп

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Уведомление

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДУБНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Юридический адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 496 217-20-91

    Факс

    +7 496 777-79-58

    Адрес электронной почты

    StolupinaUA@dmzdubna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столупина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Дубна

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ультразвукового дефектоскопа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705831Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ультразвукового дефектоскопаДубна

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705831Дата и время вскрытия заявок Поставка ультразвукового дефектоскопаДубна

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 14:0023.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705831Подведение итогов не позднее Поставка ультразвукового дефектоскопаДубна

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705831Подведение итогов не позднее Поставка ультразвукового дефектоскопаДубна

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ультразвукового дефектоскопа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ультразвуковой дефектоскоп - 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузка осуществляется силами поставщика по адресу: г. Дубна Московская область, ул. Жуковского, дом 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: на условиях Покупателя (Лизингодателя).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Адрес местонахождения

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Классификатор ОКПД2

    33.20.65

    Приборы, устройства и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ультразвуковой дефектоскоп"

    Кол-во: 0

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