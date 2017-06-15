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    Главная / Торги / Переработка и согласование Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Переработка и согласование Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2017 15:0015.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705833Дата и время окончания срока приема заявок Переработка и согласование Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705833

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Переработка и согласование Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Форма КП обновленная

    ТЗ 109.2

    документация по тендеру

    Изменения в извещении

    Запрос снижения стоимости

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Запрос снижения 2

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменение объема работ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 26-54-35 доб. 2119

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    VaynerYuYu@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вайнер Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Переработка и согласование Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201719.06.2017 20:0019.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705833Подведение итогов не позднее Переработка и согласование Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Переработка и согласование Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. СаратовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    документация по тендеру

    07.07.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация экспертизы, получение разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Камеральные работы "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Полевые работы"

    Кол-во: 1

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