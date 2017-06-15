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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705833
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Переработка и согласование Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 26-54-35 доб. 2119
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
VaynerYuYu@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вайнер Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Переработка и согласование Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Переработка и согласование Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. СаратовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
71.12
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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