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Номер извещения
ГП705830
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 15:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 926 210-11-46
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
Shuyagin@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Шуягин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
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Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 10:30 GMT +326.05.2017 10:3026.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705830Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)Кулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 10:3026.05.2017 10:3026.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705830Дата и время вскрытия заявок Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)Кулебакский район
Подведение итогов не позднее
29.05.2017 12:0029.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705830Подведение итогов не позднее Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)Кулебакский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
400 000 шт (по 200 000 комплектов этикеток двух видов)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Акваника» 607007, Нижегородская область, г. Кулебаки, село Саваслейка, улица Родниковая, дом 1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
21.25.12.350
18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200000
Кол-во: 200000
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