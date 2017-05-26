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    Главная / Торги / Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)

    Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 10:3026.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705830Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)Кулебакский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705830

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    макет Груша

    макет лимон

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Юридический адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Почтовый адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Контактный телефон

    +7 926 210-11-46

    Факс

    +7 495 788-52-24

    Адрес электронной почты

    Shuyagin@aquanika.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шуягин Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Кулебакский район

    Закупки и тендеры Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 10:30 GMT +326.05.2017 10:3026.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705830Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)Кулебакский район

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 10:3026.05.2017 10:3026.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705830Дата и время вскрытия заявок Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)Кулебакский район

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2017 12:0029.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705830Подведение итогов не позднее Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)Кулебакский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201729.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705830Подведение итогов не позднее Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)Кулебакский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка комплекта этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" (Этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.; К/этикетки "Родники Кавказа" 0,5 л.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    400 000 шт (по 200 000 комплектов этикеток двух видов)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «Акваника» 607007, Нижегородская область, г. Кулебаки, село Саваслейка, улица Родниковая, дом 1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течении 30 календарных дней после принятия товара на складе Покупателя. Доставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Адрес местонахождения

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    21.25.12.350

    Этикетки самоклеящиеся из бумаги или картона, с печатным текстом или рисунком

    Классификатор ОКВЭД2

    18

    Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" Лимон"

    Кол-во: 200000

    "Позиция 2"

    "Комплект этикеток самоклеющихся "Родники Кавказа" Дюшес"

    Кол-во: 200000

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