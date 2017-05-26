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Номер извещения
ГП705828
Уникальный номер закупки
84
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку феррохрома в адрес ООО УМЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1 Феррохром ФХ025А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-100мм., 7,5т. ГОСТ 4757-91 Ед.изм. для подачи ценового предложения Условная (базовая тонна)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 09:00 GMT +326.05.2017 09:0026.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705828Дата и время окончания срока приема заявок 1 Феррохром ФХ025А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-100мм., 7,5т. ГОСТ 4757-91 Ед.изм. для подачи ценового предложения Условная (базовая тонна) Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 09:0026.05.2017 09:0026.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705828Дата и время вскрытия заявок 1 Феррохром ФХ025А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-100мм., 7,5т. ГОСТ 4757-91 Ед.изм. для подачи ценового предложения Условная (базовая тонна) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.06.201715.06.2017 21:0015.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705828Подведение итогов не позднее 1 Феррохром ФХ025А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-100мм., 7,5т. ГОСТ 4757-91 Ед.изм. для подачи ценового предложения Условная (базовая тонна) Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1 Феррохром ФХ025А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-100мм., 7,5т. ГОСТ 4757-91 Ед.изм. для подачи ценового предложения Условная (базовая тонна)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10,5т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Поставщиком на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, разгрузка только верхняя!!! Все расходы по упаковке и доставке должны быть включены в стоимость товара.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
24.10.99.000
24.10.12
24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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