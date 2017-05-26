Запрос предложений на поставку феррохрома в адрес ООО УМЗ

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Доставка товара автотранспортом осуществляется Поставщиком на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, разгрузка только верхняя!!! Все расходы по упаковке и доставке должны быть включены в стоимость товара.Рассчитать логистику >