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Номер извещения
ГП705827
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора поставки на 30 ед. автопоездов.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
396385, Воронежская область, село Краснолипье, Репьевский район, площадь Ленина, 1
Почтовый адрес
396385, Воронежская область, село Краснолипье, Репьевский район, площадь Ленина, 1
Контактный телефон
+7 495 730-00-37
Факс
Адрес электронной почты
finanspromlizing@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Редин Дмитрий Валериевич
Место рассмотрения предложений
г.Москва
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Поставка 30 (единица измерения - шт.) Автопоездов в составе: Автомобиль-самосвал 552900 Год изготовления - 2017 Базовое шасси - Камаз 65115-773063-42 Колесная формула 6х4 Г/п шасси, т. - 17,25 Габаритные размеры платформы - 5200х2550х1500 мм Двигатель - 740.622-280 л.с. Экологический класс - Евро-4 КПП - КАМАЗ 154 Грузоподъемность не менее, т. - 14 Объем кузова не менее, куб.м. - 18 Способ разгрузки - 3-х сторонняя Спальное место - 1 Топливный бак - 500 л. ТСУ - Шкворень-петля (евро усиленный) высота ТСУ - 870 мм (при полной массе автомобиля) Шины 11.00R20 (11.00R22.5) Изготовитель - ООО "Планета" Прицеп НЕФАЗ 8560-02 Год изготовления - 2017 Внутренние размеры платформы - 5260х2315х1200 мм Кол-во осей/колес - 2/8+1з/к Подвеска - рессорная Способ разгрузки - боковая на 2 стороны Грузоподъемность не менее, т. - 10,5 Объем кузова не менее, куб.м. - 15 ТСУ - европетля высота ТСУ - 870 мм Варианта дышла – кривое стреловидное. Варианта сцепки – беззазорная. Производитель - ПАО "Нефаз"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 13:2026.05.2017 13:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705827Подведение итогов не позднее Поставка 30 (единица измерения - шт.) Автопоездов в составе: Автомобиль-самосвал 552900 Год изготовления - 2017 Базовое шасси - Камаз 65115-773063-42 Колесная формула 6х4 Г/п шасси, т. - 17,25 Габаритные размеры платформы - 5200х2550х1500 мм Двигатель - 740.622-280 л.с. Экологический класс - Евро-4 КПП - КАМАЗ 154 Грузоподъемность не менее, т. - 14 Объем кузова не менее, куб.м. - 18 Способ разгрузки - 3-х сторонняя Спальное место - 1 Топливный бак - 500 л. ТСУ - Шкворень-петля (евро усиленный) высота ТСУ - 870 мм (при полной массе автомобиля) Шины 11.00R20 (11.00R22.5) Изготовитель - ООО "Планета" Прицеп НЕФАЗ 8560-02 Год изготовления - 2017 Внутренние размеры платформы - 5260х2315х1200 мм Кол-во осей/колес - 2/8+1з/к Подвеска - рессорная Способ разгрузки - боковая на 2 стороны Грузоподъемность не менее, т. - 10,5 Объем кузова не менее, куб.м. - 15 ТСУ - европетля высота ТСУ - 870 мм Варианта дышла – кривое стреловидное. Варианта сцепки – беззазорная. Производитель - ПАО "Нефаз" г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка 30 (единица измерения - шт.) Автопоездов в составе: Автомобиль-самосвал 552900 Год изготовления - 2017 Базовое шасси - Камаз 65115-773063-42 Колесная формула 6х4 Г/п шасси, т. - 17,25 Габаритные размеры платформы - 5200х2550х1500 мм Двигатель - 740.622-280 л.с. Экологический класс - Евро-4 КПП - КАМАЗ 154 Грузоподъемность не менее, т. - 14 Объем кузова не менее, куб.м. - 18 Способ разгрузки - 3-х сторонняя Спальное место - 1 Топливный бак - 500 л. ТСУ - Шкворень-петля (евро усиленный) высота ТСУ - 870 мм (при полной массе автомобиля) Шины 11.00R20 (11.00R22.5) Изготовитель - ООО "Планета" Прицеп НЕФАЗ 8560-02 Год изготовления - 2017 Внутренние размеры платформы - 5260х2315х1200 мм Кол-во осей/колес - 2/8+1з/к Подвеска - рессорная Способ разгрузки - боковая на 2 стороны Грузоподъемность не менее, т. - 10,5 Объем кузова не менее, куб.м. - 15 ТСУ - европетля высота ТСУ - 870 мм Варианта дышла – кривое стреловидное. Варианта сцепки – беззазорная. Производитель - ПАО "Нефаз"
Начальная цена
135 450 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
30 ед.(Автопоездов)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
12 ед. по адресу: Воронежская обл. г. Острогожск ул Карла Маркса 57Б 12 ед. по адресу: Орловская обл. г. Ливны ул. Орловская д 112А 6 ед. по адресу: Курская область, Черемисиновский район, д. Новые СавиныРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИНАНСПРОМЛИЗИНГ
Все закупки и тендеры ФИНАНСПРОМЛИЗИНГ
Адрес местонахождения
396385, Воронежская область, село Краснолипье, Репьевский район, площадь Ленина, 1
29.20.23.190
29.10.41.123
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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