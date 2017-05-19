Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора поставки на 30 ед. автопоездов.

Лот 1

Поставка 30 (единица измерения - шт.) Автопоездов в составе: Автомобиль-самосвал 552900 Год изготовления - 2017 Базовое шасси - Камаз 65115-773063-42 Колесная формула 6х4 Г/п шасси, т. - 17,25 Габаритные размеры платформы - 5200х2550х1500 мм Двигатель - 740.622-280 л.с. Экологический класс - Евро-4 КПП - КАМАЗ 154 Грузоподъемность не менее, т. - 14 Объем кузова не менее, куб.м. - 18 Способ разгрузки - 3-х сторонняя Спальное место - 1 Топливный бак - 500 л. ТСУ - Шкворень-петля (евро усиленный) высота ТСУ - 870 мм (при полной массе автомобиля) Шины 11.00R20 (11.00R22.5) Изготовитель - ООО "Планета" Прицеп НЕФАЗ 8560-02 Год изготовления - 2017 Внутренние размеры платформы - 5260х2315х1200 мм Кол-во осей/колес - 2/8+1з/к Подвеска - рессорная Способ разгрузки - боковая на 2 стороны Грузоподъемность не менее, т. - 10,5 Объем кузова не менее, куб.м. - 15 ТСУ - европетля высота ТСУ - 870 мм Варианта дышла – кривое стреловидное. Варианта сцепки – беззазорная. Производитель - ПАО "Нефаз"