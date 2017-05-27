Поставка производственного автотранспорта КАМАЗ 65115 АЦТ-20

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: 50 % - аванс от общей стоимости Товара, на основании выставленного Поставщиком счета в адрес Покупателя. Перечисление на расчетный счет Поставщика денежных средств в качестве аванса осуществляется только при предоставлении Поставщиком безотзывной банковской гарантии, выданной на срок, превышающий срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору на один год, на всю сумму аванса. В случае непредоставления Поставщиком указанной банковской гарантии аванс Покупателем Поставщику не перечисляется. Расчет за Товар Покупателем производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи Товара и получения всей разрешительной документации. Поставщик за 20 дней до поставки, уведомляет Заказчика о готовности продукции. Вызывает представителя Заказчика на осмотр и предварительное подписания акта выполненных работ. Окончательный Акт приема-передачи подписывается после перегона автомашины, силами Поставщика, на территорию Заказчика. Поставка продукции осуществляется в адрес Заказчика силами и за счет Поставщика не позднее 110 календарных дней с даты подписания Договора.