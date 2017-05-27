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Номер извещения
ГП705829
Уникальный номер закупки
012/ГСжижГаз/19.05.17/ЗП
Наименование закупки
Поставка производственного автотранспорта КАМАЗ 65115 АЦТ-20
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,
Почтовый адрес
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А
Контактный телефон
+7 843 261-78-12
Факс
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Адрес электронной почты
aigulgul@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Халилова Айгуль Рашитовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Поставка производственного автотранспорта КАМАЗ 65115 АЦТ-20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2017 09:00 GMT +327.05.2017 09:0027.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705829Дата и время окончания срока приема заявок Поставка производственного автотранспорта КАМАЗ 65115 АЦТ-20Казань
Дата и время вскрытия заявок
27.05.2017 09:0027.05.2017 09:0027.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705829Дата и время вскрытия заявок Поставка производственного автотранспорта КАМАЗ 65115 АЦТ-20Казань
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 17:0031.05.2017 17:0031.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705829Подведение итогов не позднее Поставка производственного автотранспорта КАМАЗ 65115 АЦТ-20Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка производственного автотранспорта КАМАЗ 65115 АЦТ-20
Начальная цена
8 434 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес поставки: Российская Федерация, РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная ,10.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Адрес местонахождения
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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