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Номер извещения
31705132093
Уникальный номер закупки
184/47-2017
Наименование закупки
Покупка мебели металлической (закупка осуществляется АО «ОКБ «Новатор» у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-92-22
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Манина Мавлида Ульжабаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Мебель металлическая для офисов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132093Дата и время окончания срока приема заявок Мебель металлическая для офисовЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705132093Дата окончания срока рассмотрения заявок Мебель металлическая для офисовЕкатеринбург
Дата и время проведения
16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705132093Дата и время проведения Мебель металлическая для офисовЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 10:4022.06.2017 10:4022.06.2017 10:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132093Подведение итогов не позднее Мебель металлическая для офисовЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мебель металлическая для офисов
Начальная цена
115 167,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Мебель металлическая в количестве 16 штук. Наименование, количество и характеристики товара определены Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик обязуется своими силами либо с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
31.01.11
46.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
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