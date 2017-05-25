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    Главная / Торги / Поковка из сплава ЭП975-ИД с чистовыми размерами ф304х55

    Поковка из сплава ЭП975-ИД с чистовыми размерами ф304х55

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2017 20:0025.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705823Дата и время окончания срока приема заявок Поковка из сплава ЭП975-ИД с чистовыми размерами ф304х55ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поковка из сплава ЭП975-ИД с чистовыми размерами ф304х55

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 14:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 63-90-10

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поковка из сплава ЭП975-ИД с чистовыми размерами ф304х55

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705823Подведение итогов не позднее Поковка из сплава ЭП975-ИД с чистовыми размерами ф304х55Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поковка из сплава ЭП975-ИД с чистовыми размерами ф304х55

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.1

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поковка из сплава ЭП975-ИД с чистовыми размерами ф304х55"

    Кол-во: 0

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