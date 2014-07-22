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Номер извещения
ГП407457
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Ремонт противопожарных водопроводов в зданиях ОАО «Уралмашзавод»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 912 208-42-27
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.pisanko@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Писанко Анатолий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнить: 1. Ремонт пожарных кранов в здании ЦИТ; 2. Ремонт пожарных кранов в здании дирекции безопасности; 3. Ремонт пожарного водопровода в здании гаража дирекции безопасности; 4. Ремонт пожарных кранов в здании блока №100. 4. Выполнить гидравлическое испытание вновь смонтированных систем
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2014 14:00 GMT +322.07.2014 14:0022.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407457Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить: 1. Ремонт пожарных кранов в здании ЦИТ; 2. Ремонт пожарных кранов в здании дирекции безопасности; 3. Ремонт пожарного водопровода в здании гаража дирекции безопасности; 4. Ремонт пожарных кранов в здании блока №100. 4. Выполнить гидравлическое испытание вновь смонтированных систем Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 14:0022.07.2014 14:0022.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407457Дата и время вскрытия заявок Выполнить: 1. Ремонт пожарных кранов в здании ЦИТ; 2. Ремонт пожарных кранов в здании дирекции безопасности; 3. Ремонт пожарного водопровода в здании гаража дирекции безопасности; 4. Ремонт пожарных кранов в здании блока №100. 4. Выполнить гидравлическое испытание вновь смонтированных систем Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.07.2014 21:5929.07.2014 21:5929.07.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407457Подведение итогов не позднее Выполнить: 1. Ремонт пожарных кранов в здании ЦИТ; 2. Ремонт пожарных кранов в здании дирекции безопасности; 3. Ремонт пожарного водопровода в здании гаража дирекции безопасности; 4. Ремонт пожарных кранов в здании блока №100. 4. Выполнить гидравлическое испытание вновь смонтированных систем Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201429.07.2014 21:5929.07.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407457Подведение итогов не позднее Выполнить: 1. Ремонт пожарных кранов в здании ЦИТ; 2. Ремонт пожарных кранов в здании дирекции безопасности; 3. Ремонт пожарного водопровода в здании гаража дирекции безопасности; 4. Ремонт пожарных кранов в здании блока №100. 4. Выполнить гидравлическое испытание вновь смонтированных систем Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнить: 1. Ремонт пожарных кранов в здании ЦИТ; 2. Ремонт пожарных кранов в здании дирекции безопасности; 3. Ремонт пожарного водопровода в здании гаража дирекции безопасности; 4. Ремонт пожарных кранов в здании блока №100. 4. Выполнить гидравлическое испытание вновь смонтированных систем
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
При приеме выполненных работ предоставить следующую документацию: 1. Акты выполненных работ, подписанные ОАО «Уралмашзавод». 2. Исполнительную документацию, исполнительные чертежи. Срок выполнения работ три месяца с момента получения гарантийного письма в 2014г
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
45.33
Документация лота
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