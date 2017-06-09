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Номер извещения
31705131650
Уникальный номер закупки
53.1
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи камеры окрасочной лабораторной “AIRLUNG D1”
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 14:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,
Почтовый адрес
142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Контактный телефон
+7 496 778-64-81
Факс
+7 496 778-63-01
Адрес электронной почты
zakupki@ratep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Отдел закупочной деятельности
Место рассмотрения предложений
142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Ключевые слова:
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Приобретение камеры окрасочной лабораторной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 08:00 GMT +309.06.2017 08:0009.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131650Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение камеры окрасочной лабораторной 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2017 23:5920.06.2017 23:5920.06.2017 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705131650Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение камеры окрасочной лабораторной 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Дата и время проведения
23.06.2017 11:0023.06.2017 11:0023.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705131650Дата и время проведения Приобретение камеры окрасочной лабораторной 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 23:5923.06.2017 23:5923.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705131650Подведение итогов не позднее Приобретение камеры окрасочной лабораторной 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение камеры окрасочной лабораторной
Начальная цена
142 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РАТЕП
Все закупки и тендеры АО РАТЕП
Адрес местонахождения
142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,
142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11
28.29.22.190
46.69.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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