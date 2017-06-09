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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи камеры окрасочной лабораторной “AIRLUNG D1”

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи камеры окрасочной лабораторной “AIRLUNG D1”

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 08:0009.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131650Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение камеры окрасочной лабораторной 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705131650

    Уникальный номер закупки

    53.1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи камеры окрасочной лабораторной “AIRLUNG D1”

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Карточка поставщика

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАТЕП
    Все закупки и тендеры АО РАТЕП

    Юридический адрес

    142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Контактный телефон

    +7 496 778-64-81

    Факс

    +7 496 778-63-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ratep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Отдел закупочной деятельности

    Место рассмотрения предложений

    142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение камеры окрасочной лабораторной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 08:00 GMT +309.06.2017 08:0009.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131650Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение камеры окрасочной лабораторной 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.06.2017 23:5920.06.2017 23:5920.06.2017 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705131650Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение камеры окрасочной лабораторной 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Дата и время проведения

    23.06.2017 11:0023.06.2017 11:0023.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705131650Дата и время проведения Приобретение камеры окрасочной лабораторной 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 23:5923.06.2017 23:5923.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705131650Подведение итогов не позднее Приобретение камеры окрасочной лабораторной 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 23:5923.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705131650Подведение итогов не позднее Приобретение камеры окрасочной лабораторной 142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение камеры окрасочной лабораторной

    Начальная цена

    142 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142205, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д.11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки товара Продавец обязан самостоятельно, своим транспортом осуществить доставку товара на склад Заказчика. Продавец не менее чем за 2 (Два) рабочих дня обязан известить Заказчика об отправке товара, а также сообщить Заказчику необходимые для оформления пропуска на территорию Заказчика данные работников Продавца (Ф.И.О., паспортные данные, марку и государственный номер транспортного средства), с соблюдением (учетом) требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», посредством факсимильной, телеграфной или электронной связи. Товар считается переданным Продавцом Заказчику только после подписания сторонами товарной накладной. Доставка должна осуществляться в рабочий день с 9:00 часов до 16:00 часов по московскому времени. Срок поставки товара В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Продавца. Сроки, форма и порядок оплаты товара Безналичным платежом на основании выставленного Продавцом счета. Авансовый платеж в размере 50% (Пятидесяти процентов) от цены договора в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания договора с помощью электронной подписи (ЭП) на электронной площадке. Окончательный платеж в размере 50% (Пятидесяти процентов) от цены договора производится в течение 15(Пятнадцати) рабочих дней с момента принятия товара Заказчиком и подписания сопроводительных документов на товар.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАТЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РАТЕП
    Все закупки и тендеры АО РАТЕП

    Адрес местонахождения

    142205, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г СЕРПУХОВ, УЛ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 11,

    142205, Российская Федерация, Московская область, г. Серпухов, ул. Дзержинского, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22.190

    Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.9

    Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение камеры окрасочной лабораторной "

    Кол-во: 1

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