Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки товара Продавец обязан самостоятельно, своим транспортом осуществить доставку товара на склад Заказчика. Продавец не менее чем за 2 (Два) рабочих дня обязан известить Заказчика об отправке товара, а также сообщить Заказчику необходимые для оформления пропуска на территорию Заказчика данные работников Продавца (Ф.И.О., паспортные данные, марку и государственный номер транспортного средства), с соблюдением (учетом) требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», посредством факсимильной, телеграфной или электронной связи. Товар считается переданным Продавцом Заказчику только после подписания сторонами товарной накладной. Доставка должна осуществляться в рабочий день с 9:00 часов до 16:00 часов по московскому времени. Срок поставки товара В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Продавца. Сроки, форма и порядок оплаты товара Безналичным платежом на основании выставленного Продавцом счета. Авансовый платеж в размере 50% (Пятидесяти процентов) от цены договора в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания договора с помощью электронной подписи (ЭП) на электронной площадке. Окончательный платеж в размере 50% (Пятидесяти процентов) от цены договора производится в течение 15(Пятнадцати) рабочих дней с момента принятия товара Заказчиком и подписания сопроводительных документов на товар.