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Номер извещения
ГП705824
Уникальный номер закупки
13
Наименование закупки
Закупка материалов для покрытия полов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, ПР-КТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 24Е
Почтовый адрес
Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10
Контактный телефон
+7 495 937-44-77 доб. 15477
Факс
+7 495 937-44-77
Адрес электронной почты
arodkin@kpmg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родкин Артем Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка материалов для покрытия полов в офисных помещениях
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 12:00 GMT +324.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705824Дата и время окончания срока приема заявок Закупка материалов для покрытия полов в офисных помещенияхМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 12:0024.05.2017 12:0024.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705824Дата и время вскрытия заявок Закупка материалов для покрытия полов в офисных помещенияхМосква
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 13:0024.05.2017 13:0024.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705824Подведение итогов не позднее Закупка материалов для покрытия полов в офисных помещенияхМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка материалов для покрытия полов в офисных помещениях
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Запросу ценовых предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Запросу ценовых предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "КПМГ"
Все закупки и тендеры АО "КПМГ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, ПР-КТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 24Е
Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10
24.62.10
13.93.12
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 200
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