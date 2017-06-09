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Номер извещения
31705132097
Уникальный номер закупки
181/47-2017
Наименование закупки
Покупка спецодежды (закупка осуществляется АО «ОКБ «Новатор» у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-10-19
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалюгина Елена Яковлевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Спецодежда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132097Дата и время окончания срока приема заявок СпецодеждаЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.06.2017 10:0015.06.2017 10:0015.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705132097Дата окончания срока рассмотрения заявок СпецодеждаЕкатеринбург
Дата и время проведения
15.06.2017 10:0015.06.2017 10:0015.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705132097Дата и время проведения СпецодеждаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 13:0015.06.2017 13:0015.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132097Подведение итогов не позднее СпецодеждаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спецодежда
Начальная цена
370 690,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Спецодежда в количестве 412 штук. Наименование, количество и характеристики товара определены Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик обязуется своими силами либо с привлечением третьих лиц доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
14.12
46.42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 412
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