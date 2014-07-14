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    Главная / Торги / Выполнение работ по устройству пола железобетонного в Складском помещении

    Выполнение работ по устройству пола железобетонного в Складском помещении

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.07.2014 12:0014.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407458Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству пола железобетонного в Складском помещенииКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407458

    Уникальный номер закупки

    29/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по устройству пола железобетонного в Складском помещении

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Юридический адрес

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    Почтовый адрес

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Контактный телефон

    +7 964 796-13-20

    Факс

    +7 391 290-20-87

    Адрес электронной почты

    vadim.shabala@gpb-resource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабала Вадим Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству пола железобетонного в Складском помещении

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.07.2014 12:00 GMT +314.07.2014 12:0014.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407458Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству пола железобетонного в Складском помещенииКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.07.2014 12:0014.07.2014 12:0014.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407458Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству пола железобетонного в Складском помещенииКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 12:0015.07.2014 12:0015.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407458Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству пола железобетонного в Складском помещенииКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 12:0015.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407458Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству пола железобетонного в Складском помещенииКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству пола железобетонного в Складском помещении

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Красноярский край, Мотыгинский район, 7 км от п. Партизанск, территория Центрального складаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту выполненных работ после предъявления акта приема-сдачи
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Адрес местонахождения

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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