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Номер извещения
ГП705819
Уникальный номер закупки
ЗнЗ02674
Наименование закупки
Закупка ГСМ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Москва, , Москва, ул. Новочеремушкинская, д.18
Почтовый адрес
117246, Москва, , Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп.3
Контактный телефон
+7 915 072-93-77
Факс
+7 495 640-37-77
Адрес электронной почты
nechiporenko_i@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нечипоренко Иван Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Машины прочие для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходные, для грунта, минералов или руд (включая бульдозеры, одноковшовые экскаваторы и дорожные катки)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ГСМ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ГСМ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки – г. Архангельск, ул. Комарова, 14, ПРР ЭкономияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС Инжиниринг
Все закупки и тендеры МРТС Инжиниринг
Адрес местонахождения
117036, Москва, , Москва, ул. Новочеремушкинская, д.18
117246, Москва, , Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп.3
51.51.13.131
28.92.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 1000
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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