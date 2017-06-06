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Номер извещения
31705131036
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка документации для самолетов A320F АО «Авиакомпания «Россия»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 13:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131036Дата и время окончания срока приема заявок Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705131036Дата и время вскрытия заявок Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС.Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705131036Подведение итогов не позднее Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС.
Начальная цена
141 600,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
71.20.19.120
71.20.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
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