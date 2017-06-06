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    Главная / Торги / Поставка документации для самолетов A320F АО «Авиакомпания «Россия»

    Поставка документации для самолетов A320F АО «Авиакомпания «Россия»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131036Дата и время окончания срока приема заявок Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705131036

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка документации для самолетов A320F АО «Авиакомпания «Россия»

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 13:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация рус

    Документация eng

    Извещение рус

    Извещение eng

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99 доб. 2463

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131036Дата и время окончания срока приема заявок Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705131036Дата и время вскрытия заявок Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 20:0013.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705131036Подведение итогов не позднее Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС.

    Начальная цена

    141 600,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 20% стоимости Договора оплачивается в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора и получения счета. Оставшиеся 80% стоимости Документации оплачиваются не ранее 30 календарных дней с момента отправки документации Получателю.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.120

    Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.8

    Сертификация продукции, услуг и организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС."

    Кол-во: 8

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