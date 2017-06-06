Лот 1

Поставка документации для самолетов A320F АО “Авиакомпания "Россия”: 1) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест на 6 ВС из 138Y в 8J/120Y. 2) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 7 ВС. 3) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 4) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 1 ВС. 5) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 3 ВС. 6) Поставка документации для стандартизации расположения аварийного оборудования на 10 ВС. 7) Поставка документации для установки носилок P/N1120030-310 на 3 ВС. 8) Поставка документации для изменения расположения пассажирских мест в части замены существующих кресел бизнес класса на новые кресла бизнес класса на 3 ВС.