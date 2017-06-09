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Номер извещения
31705130997
Уникальный номер закупки
154/25-2017
Наименование закупки
О проведении аукциона на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений и коридора в корпусе № 52А (закупка, осуществляется АО "ОКБ "Новатор" у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-36
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
zhukovan@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Владимир Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонт помещений и коридора в корпусе № 52 А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705130997Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений и коридора в корпусе № 52 А Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705130997Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт помещений и коридора в корпусе № 52 А Екатеринбург
Дата и время проведения
16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705130997Дата и время проведения Ремонт помещений и коридора в корпусе № 52 А Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 15:0019.06.2017 15:0019.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705130997Подведение итогов не позднее Ремонт помещений и коридора в корпусе № 52 А Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт помещений и коридора в корпусе № 52 А
Начальная цена
1 509 809,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 154/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 154/25-2017 о проведении аукциона на право заключения договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
43.3
43.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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