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    Главная / Торги / Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;

    Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 13:3022.05.2017 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705818Дата и время окончания срока приема заявок Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705818

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 13:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    pavel.vlasov@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Власов Павел Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    щебень, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 13:30 GMT +322.05.2017 13:3022.05.2017 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705818Дата и время окончания срока приема заявок Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 13:3022.05.2017 13:3022.05.2017 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705818Дата и время вскрытия заявок Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    22.05.2017 16:0022.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705818Подведение итогов не позднее Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;Домодедово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.05.201722.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705818Подведение итогов не позднее Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;

    Начальная цена

    985,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Период поставки: с 23 по 25.05.17, с 8.00 до 17.00 (иное время по согласованию). Приёмка осуществляется по весу. Обязательно предоставление паспорта качества и направление пробной машины.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Реконструкция
    Все закупки и тендеры Реконструкция

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.140

    Щебень

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс."

    Кол-во: 400

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