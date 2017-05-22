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Номер извещения
ГП705818
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 13:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
pavel.vlasov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Власов Павел Борисович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 13:30 GMT +322.05.2017 13:3022.05.2017 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705818Дата и время окончания срока приема заявок Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 13:3022.05.2017 13:3022.05.2017 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705818Дата и время вскрытия заявок Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;Домодедово
Подведение итогов не позднее
22.05.2017 16:0022.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705818Подведение итогов не позднее Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.05.201722.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705818Подведение итогов не позднее Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;
Начальная цена
985,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
08.12.12.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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