Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %;

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705818 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка на бетонный завод : Щебень известняковый фр. 5 - 20 М600 F150; лещадность (макс. %): 15; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; упаковка: навалом; стандарт: ГОСТ 8267-93 %): 12; марка истираемости: И-2, радиоактивность: 1 класс; содержание пылевидных и глинистых частиц, не более: 2 %; Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты pavel.vlasov@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Власов Павел Борисович Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская Область Ключевые слова: щебень, лом

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