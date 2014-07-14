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Номер извещения
ГП407459
Уникальный номер закупки
28/2014
Наименование закупки
Выполнение работ по изготовлению и монтажу объекта "Пункт технического осмотра автомобилей"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
Почтовый адрес
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Контактный телефон
+7 964 796-13-20
Факс
+7 391 290-20-87
Адрес электронной почты
vadim.shabala@gpb-resource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабала Вадим Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по изготовлению и монтажу объекта "Пункт технического осмотра автомобилей"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2014 12:00 GMT +314.07.2014 12:0014.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407459Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению и монтажу объекта "Пункт технического осмотра автомобилей"Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
14.07.2014 12:0014.07.2014 12:0014.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407459Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению и монтажу объекта "Пункт технического осмотра автомобилей"Красноярск
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 12:0015.07.2014 12:0015.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407459Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению и монтажу объекта "Пункт технического осмотра автомобилей"Красноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению и монтажу объекта "Пункт технического осмотра автомобилей"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Красноярский край, Мотыгинский район, 70 км от п. РаздолинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Васильевский рудник
Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник
Адрес местонахождения
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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